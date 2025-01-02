Рыбальченко: часть разлившегося мазута в Черном море может всплыть летом

Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров. По словам эксперта Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, часть разлившегося мазута может всплыть летом, пишет РБК.

По предварительным оценкам, на Черноморское побережье выпало менее половины мазута, а оставшаяся его часть все еще может быть заблокирована в толще воды.

При этом, по мнению Рыбальченко, катастрофы не предвидится, поскольку мазут имеет иную плотность, чем нефть, и частично растворится в воде, «как бы превращаясь в капельки».

«Эти капельки имеют разную плотность. Наименьшая плотность плавает, и, собственно, мы ее-то сейчас и наблюдаем на берегах. Средняя плотность находится в толще морской воды. Именно поэтому при сборе мазута бессмысленны боновые заграждения. Мазут достаточно сложно собрать, потому что он находится в основном в толще воды. И что-то оседает на дно», — объяснил эколог.

По его словам, ближе к лету, когда температура повысится, изменится и плотность мазута, что приведет к тому, что часть мазута снова начнет всплывать. Но эти объемы будут в десятки и даже в сотни раз меньше, чем то, что наблюдалось в декабре, заключил Рыбальченко.

Эксперт уточнил, что еще часть мазута под действием тепла, света и разнообразных микроорганизмов просто растворится в воде. «Осадки опустят оставшиеся незначительные слои мазута вглубь, то есть как бы промоют песок, добавим к этому шторма и волны, которые будут его промывать, добавим к этому микроорганизмы, добавим к этому свет и температуру, потому что уже через пару месяцев, напомню, в том регионе начнет теплеть», — добавил он.

Ведущий просветительского проекта «Кинобус ПроЭко» Георгий Каваносян заявил о невозможности давать прогнозы о масштабах загрязнения Черного моря, напомнив, что по некоторым данным, утечки с одного из танкеров продолжаются.

«Очень сложно что-то прогнозировать, когда мы не знаем конечное количество углеводородов, которое попало в акваторию (...) Может быть вплоть до одной из крупнейших катастроф новейшей истории, если там, условно, все 9 тысяч тонн попадут в Черное море», — подчеркнул эколог, отметив, что может пройти до 10 лет, «пока бактерии не справятся с этим загрязнением».

О крушении двух танкеров в Керченском проливе — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — стало известно 15 декабря. Позже появилась информация об утечке мазута и на третьем танкере — «Волгонефть-109». Предварительно, причиной происшествий стали неблагоприятные погодные условия.

МЧС России сообщило, что из-за ситуации с разливом мазута в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем вводится федеральный режим ЧС.