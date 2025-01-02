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14:56, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине признались в создании оружейных предприятий в Польше

Дипломат Лукасевич: Варшава и Киев создали оружейные предприятия в Польше
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич, передает издание Interia.

«К сожалению, я не могу рассказать об этом подробно, но сотрудничество включает производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в высокотехнологичной области», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Киев производит оружие совместно с Берлином, дипломат подчеркнул, что аналогичные предприятия находятся и в Польше, однако соседство республики с Россией не позволяет это афишировать. Он подчеркнул, что некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, так как они расположены далеко от России.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что крупнейшим союзником Киева в оборонной отрасли является Германия. По его словам, сотрудничество с Германией создает для Украины широкие перспективы в данной отрасли.

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