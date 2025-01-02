«Страна.ua»: из-за роста тарифов на прокачку газа на Украине подорожают продукты

Продукты питания на Украине могут подорожать на 10-20 процентов в связи с повышением тарифов на прокачку газа. Об этом в комментарии изданию «Стране.ua» сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он добавил, что рост цен на транспортировку газа автоматически приведет к подорожанию данного топлива для бизнеса и предприятий. По мнению Попенко, цены могут возрасти «фактически на все».

«Возможен рост цен на все товары и услуги — от продуктов питания до аренды. Стоит ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5 процентов до 20 процентов», — высказался он.

Ранее западный журналист Джексон Хинкл заявил, что после отказа от транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов. Он также отметил, что Россия уже заменила прежние рынки сбыта более надежными партнерами, а приемлемые цены на топливо сохранятся только для стран Евросоюза, поддерживающих хорошие отношения с РФ.