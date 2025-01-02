Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:51, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия роста тарифов на прокачку газа

«Страна.ua»: из-за роста тарифов на прокачку газа на Украине подорожают продукты
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: James Watson / Unsplash

Продукты питания на Украине могут подорожать на 10-20 процентов в связи с повышением тарифов на прокачку газа. Об этом в комментарии изданию «Стране.ua» сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он добавил, что рост цен на транспортировку газа автоматически приведет к подорожанию данного топлива для бизнеса и предприятий. По мнению Попенко, цены могут возрасти «фактически на все».

«Возможен рост цен на все товары и услуги — от продуктов питания до аренды. Стоит ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5 процентов до 20 процентов», — высказался он.

Ранее западный журналист Джексон Хинкл заявил, что после отказа от транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов. Он также отметил, что Россия уже заменила прежние рынки сбыта более надежными партнерами, а приемлемые цены на топливо сохранятся только для стран Евросоюза, поддерживающих хорошие отношения с РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рукопашная схватка на ножах российского и украинского бойцов попала на видео

      В ФБР высказались о связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом авто в Лас-Вегасе

      Стало известно о работе подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе с ВСУ

      Житель курского приграничья рассказал о поджигающих дома бойцах ВСУ

      Над Орловской областью сбили четыре беспилотника

      Вучич заявил об отсутствии хороших новостей после переговоров с США по санкциям

      В США оценили влияние санкций на рубль

      Военкор сообщил о ликвидации начальника штаба «Запад» ВСУ

      Еще одну украинскую ракету сбили над российским регионом

      На Украине раскрыли последствия роста тарифов на прокачку газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше