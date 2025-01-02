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15:42, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о присвоении почти 60 миллионов долларов из российских активов

Минюст Украины сообщил о присвоении 59,4 миллиона долларов российских активов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gary Cameron / Reuters

Министерство юстиции Украины сообщило о присвоении 59,4 миллиона долларов из российских активов. Об этом в четверг, 2 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сумма в 2,5 миллиарда гривен поступит в госбюджет страны. О планах Киева присвоить российские деньги в августе сообщала замминистра юстиции страны Инна Богатых. Она рассказала, что в бюджет страны должно поступить 243 миллиона долларов от продажи арестованных активов подсанкционных лиц.

30 декабря Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите за счет активов России.

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