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15:43, 30 декабря 2024Бывший СССР

Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите за счет активов России

Премьер-министр Украины Шмыгаль: новый кредит будет обеспечен за счет активов РФ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«США предоставят Украине 15 миллиардов долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов», — указал он.

Средства в рамках нового кредита входят в проект PEACE in Ukraine, а также составляют часть американского взноса по инициативе «Большой семерки», уточнил премьер-министр. Шмыгаль поблагодарил руководство Соединенных Штатов и Всемирного банка за эту важную для Украины поддержку.

Ранее в США рассказали о сокращении военной помощи Украине. В 2024-м ее объем составил 19,5 миллиарда долларов, что оказалось ниже показателей предыдущего года.

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