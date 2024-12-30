Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите за счет активов России

Премьер-министр Украины Шмыгаль: новый кредит будет обеспечен за счет активов РФ

Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите от США, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных активов России. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«США предоставят Украине 15 миллиардов долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов», — указал он.

Средства в рамках нового кредита входят в проект PEACE in Ukraine, а также составляют часть американского взноса по инициативе «Большой семерки», уточнил премьер-министр. Шмыгаль поблагодарил руководство Соединенных Штатов и Всемирного банка за эту важную для Украины поддержку.

Ранее в США рассказали о сокращении военной помощи Украине. В 2024-м ее объем составил 19,5 миллиарда долларов, что оказалось ниже показателей предыдущего года.

