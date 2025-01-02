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12:16, 2 января 2025Экономика

Названы невозвратные подарки

Роскачество: в списке невозвратных подарков оказались продукты и бытовая техника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин. Невозвратные товары назвало Роскачество, передает РИА Новости.

Вне зависимости от причины отказа от подарка — не подошел цвет, размер, фасон, комплектация и так далее, есть категория товаров, которые не подпадает под действие закона о защите прав потребителей.

В списке невозвратных подарков оказались продукты, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животные и растения, книги, мебель, автомобили и мотовелотовары.

Эти предметы можно вернуть только в том случае, если в них обнаружился недостаток, а в остальных случаях придется перепродавать, передаривать или пользоваться ими. «Магазин примет назад [эти товары] только в том случае, если обнаружится брак. В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — утончили в Роскачестве.

Все остальные подарки можно вернуть в магазин в срок от 14 до 30 дней при наличии чека и оригинальной упаковки, при этом товар должен быть неиспользованным и в том виде, в котором был куплен.

Вернуть товар в интернет-магазин или на маркетплейсе можно в течение недели либо трех месяцев (в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки), даже если он является невозвратным. «Сначала у потребителя есть право на обмен товара, а если в продаже нет нужного, то потребитель может потребовать деньги», — заключили в Роскачестве.

Ранее россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты». В списке оказались БДСМ-набор, смеситель на раковину и коробок спичек.

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