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04:56, 2 января 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о переводе ВСУ в пехоту каждого пятого военного медика

Пленный боец ВСУ заявил, что в пехоту переводят каждого пятого военного медика
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Попавший в плен к российским военным боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Набока рассказал, что в украинской армии в пехоту переводят каждого пятого военного медика, сообщает РИА Новости.

«Пришел приказ из Киева — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части», — заявил он.

По его словам, сначала перевод коснулся одной из бригад, а затем в ноябре его с частью санитаров и водителей забрали с госпиталя на двух автобусах, сообщив о подготовке следующего списка, в который войдут около 100 человек, среди которых окажутся военные врачи.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ. Он объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах с украинской стороны и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои.

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