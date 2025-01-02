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00:25, 2 января 2025Мир

Почти тысячу машин сожгли в новогоднюю ночь в европейской стране

BFMTV: во Франции в новогоднюю ночь сожгли 984 машины, задержаны 420 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу машин, задержаны 420 человек, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД европейской страны.

В ночь на 1 января было подожжено 984 автомобиля, правоохранители арестовали 310 человек.

Глава МВД Бруно Ретайо уточнил, что множество происшествий было связано с запусками фейерверков. Их запускали в том числе в сторону стражей порядка и пожарных.

В Лионе в результате попадания салюта ранения лица получила двухлетняя девочка, еще один человек попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По всей Франции для обеспечения порядка было задействовано 90 тысяч силовиков, из них около десяти тысяч работали в парижском регионе.

Днем 31 декабря в Берлине сириец напал с ножом на посетителей супермаркета и ранил двух мужчин. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что мужчина постоянно проживает в Швеции.

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