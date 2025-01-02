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10:42, 2 января 2025Силовые структуры

Работавшие на корпоративе в бизнес-центре в Москве аниматоры отсудили недоплаченные деньги

В Москве аниматоры отсудили недоплаченные за новогодний корпоратив деньги
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Работавшие на новогоднем корпоративе сотрудников крупного бизнес-центра Москвы аниматоры отсудили недоплаченные за несколько дней работы деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Перовского суда Москвы.

Отмечается, что шестерых аниматоров пригласили на корпоратив, который проходил четыре дня в отеле «Рэдиссон Завидово», чтобы занять детей сотрудников. В их обязанности входило обеспечение развлекательной программы для детей от 3 до 14 лет, в том числе проведение активностей и мастер-классов, проведение подвижных игр с детьми и родителями на улице, проведение настольных игр и, по возможности, создание и репетиция одного творческого номера для выступления детей на гала-ужине.

При этом стороны не заключили договор официально, а обговорили условия в переписке в мессенджере. Аниматоры получили аванс, а основную часть денег им пообещали отдать наличными после корпоратива. Однако по окончании мероприятия они получили гораздо меньше обещанного.

Как объяснил ответчик, это было обусловлено штрафом за непроведение «капустника» и отсутствием реквизита для игр. По его словам, «детей не занимали, им было скучно, из-за чего они уходили», а также дети постоянно прибегали к родителям, из-за чего от них поступали жалобы.

Однако суд указал, что в переписке не были прописаны возможные штрафы, из-за чего истцы не знали о них. Кроме того, как отметили в суде, истцы представили видео с доказательствами, подтверждающими как организацию и проведение капустника, а также наличие реквизита. По итогам рассмотрения дела суд обязал взыскать недоплаченную аниматорам сумму, а также проценты и судебные расходы.

Ранее в Ростове-на-Дону корпоратив местных полицейских закончился жалобой на шум и вызовом полиции. Приехавшие на вызов оперативники предложили своим коллегам пройти медицинское освидетельствование, однако полицейские отказались.

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