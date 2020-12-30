Корпоратив в отделе российской полиции закончился вызовом полиции

В Ростове-на-Дону корпоратив местных полицейских закончился жалобой на шум и вызовом полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На бурное празднование в участковом пункте полиции пожаловалась местная жительница. По словам женщины, то, как сотрудники правоохранительных органов «чокаются» и кричат, было слышно с улицы.

Приехавшие на вызов оперативники предложили своим коллегам пройти медицинское освидетельствование, однако полицейские отказались.

Ранее сообщалось, что в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) полицейские пришли на незаконный корпоратив мэрии российского города. Сотрудники местной мэрии, нарушив ограничения, введенные из-за COVID-19, собрались в кафе. Полицейские вывели из здания 29 человек и взяли со всех объяснительные. Уточнялось, что руководителей мэрии на празднике не было — присутствовали, в частности, сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие специалисты.