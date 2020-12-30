Российский полицейский насмерть замерз после корпоратива

В Хабаровске сотрудник Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу насмерть замерз, возвращаясь домой с корпоратива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 26 декабря 42-летний майор вместе с коллегами был на новогоднем корпоративе в ресторане «Столыпин». После праздника полицейский посадил в такси коллег и вызвал автомобиль себе, но машина не приехала. Вернуться в ресторан майор не смог — заведение было закрыто, тогда мужчина отправился домой через ближайшую промзону.

Его тело нашли утром следующего дня.

Ранее сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края мужчина пришел на встречу с главой города и умер в коридоре мэрии. У россиянина случился сердечный приступ. Пресс-служба администрации города уточнила, что между ним и мэром конфликтов не было.