Россия
 
Последние новости
Трамп обвинил ФБР в бездействии после «мошенничества» на выборах
Москвич сделал из одной квартиры две и получил наказание
Генпрокуратура связала стрельбу в Берлине с организованной преступностью
Глава правительства Крыма заразился коронавирусом
Широков сравнил тренера «Спартака» со свиньей на веревке
Неизвестный подорвал взрывпакет у театра в центре Москвы
В Совфеде оценили решение Конституционного суда по выплатам акционерам ЮКОСа
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
В Москве нашли бар с работающими по ночам тайными комнатами 
Новости партнеров
Прослушать новость

Полицейские пришли на незаконный корпоратив мэрии российского города

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) полицейские пресекли проведение новогоднего корпоратива в кафе, где собрались сотрудники местной мэрии, нарушив ограничения, введенные из-за COVID-19. Об этом в субботу, 26 декабря, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает издание Znak.com.

По словам источника, вечером в пятницу, 25 декабря, полицейские вывели из здания кафе 29 человек и взяли со всех объяснительные. Как отметил источник, руководителей мэрии на празднике не было — там присутствовали, в частности, сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие специалисты.

В пресс-центре регионального управления МВД отказались комментировать эту информацию и предложили обратиться в мэрию Верхнего Уфалея. Однако глава города Вера Ускова не ответила на звонок журналиста издания.

Как отмечает Znak.com, губернатор Челябинской области Алексей Текслер до 11 января 2021 года ввел запрет на проведение шоу-программ в ресторанах и ночную работу общепита. Ограничительные меры введены в связи с пандемией COVID-19.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Верхнем Уфалее полиция пресекла корпоратив местной мэрии
Облава ОМОНа на тайно работавший ночью московский бар попала на видео
В Подмосковье уточнили новое правило посещения кафе в новогодние праздники