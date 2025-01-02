Российские военные уничтожили свыше 580 бойцов ВСУ в Курской области

МО: ВСУ потеряли в Курской области более 580 военных за сутки

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 580 военнослужащих. Об этом сообщили Министерстве обороны России.

По данным ведомства, за последние сутки уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 47 тысяч военных, а также 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1390 боевых бронированных машин, 1316 автомобилей, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки и другую технику, рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Минобороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.