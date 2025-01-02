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15:37, 2 января 2025Экономика

Российский город на шесть дней остался без воды

Котово в Волгоградской области 6 дней остается без воды из-за крупной аварии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Город Котово в Волгоградской области уже шесть дней остается без воды из-за крупной аварии на магистральном водоводе, которая произошла еще 28 декабря, сообщает портал V1.

Тогда утечку нашли на водоводе Филино-Котово и временно ограничили подачу воды. Утром 2 января появилось сообщение о новой аварии на том же водоводе и том же месте. По словам жителей Котово, все эти дни из кранов в лучшем случае течет «густая коричневая субстанция». Также жители Котово возмущены, что обещанный чиновниками подвоз воды так и не был нормально организован. По их словам, опубликованный на официальных порталах города график подвоза воды не соответствует реальной ситуации.

Глава Котовского района Олег Кузьмин заявлял, что идет работа над устранением проблемы, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Сегодня в Котово также ввели режим повышенной готовности, хотя горожане настаивают на введении режима ЧС.

V1 также напомнил, что еще в сентябре 2023 года пресс-служба аппарата губернатора Андрея Бочарова рапортовала, что его решением выделены 630 миллионов рублей для замены изношенного водовода в Котовском районе. Чиновники тогда обещали, что до конца года будут проложены современные полиэтиленовые трубы с защитным покрытием.

В декабре в Краснодаре десятки домов и несколько детских садов остались без тепла и горячей воды. Причиной стала коммунальная авария.

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