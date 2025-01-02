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11:47, 2 января 2025Спорт

Российский хоккеист вошел в золотой состав клуба НХЛ XXI века

Хоккеист Тарасенко попал в символическую сборную «Сент-Луис Блюс» XXI века
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Bradshaw Sevald / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Владимир Тарасенко попал в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюс» в первой четверти XXI века. Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеист вошел в первый золотой состав клуба. Он провел в составе «Сент-Луиса» 11 лет и забросил 262 шайбы.

В минувшем сезоне Тарасенко победил в Кубке Стэнли вместе с «Флоридой Пантерс». Он также брал трофей в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

В НХЛ Тарасенко выступает с 2013 года. Он четырежды участвовал в Матче всех звезд лиги. В составе сборной России форвард в 2015 году завоевал серебро чемпионата мира.

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