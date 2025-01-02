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10:34, 2 января 2025Мир

Стало известно количество раненых после стрельбы в Нью-Йорке

NYP: 11 человек ранены в результате стрельбы в Куинсе в Нью-Йорке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lokman Vural Elibol / Anadolu / Getty Images

В результате стрельбы в районе Куинс Нью-Йорка оказались ранены не менее 11 человек. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в полиции города.

Отмечается, что, предположительно, большинство раненых являются подростками. Стрельба произошла возле ночного клуба Amazura в момент, когда клуб покидала большая группа людей.

Пострадавших доставили в местные больницы, включая Еврейскую больницу Лонг-Айленда и Детский медицинский центр Коэна. Отмечается, что ни одна из жертв стрельбы не находится в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке Польши. Отмечается, что правонарушитель хотел сбежать, но его задержали правоохранители.

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