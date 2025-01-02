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10:39, 2 января 2025Мир

Стало известно о сожалении Картера из-за бойкота Олимпиады-1980

AP: 39-й президент США Картер сожалел о бойкоте Олимпиады-1980
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Джимми Картер

Джимми Картер. Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

39-й президент США Джимми Картер сожалел о бойкоте Олимпийских игр-1980. Об этом стало известно из публикации Associated Press (AP).

4 января 1979 года действующий тогда президент США Джимми Картер выступил с инициативой бойкота московской Олимпиады. Его поддержали Великобритания и Канада.

13 февраля открывалась зимняя Олимпиада-80 в американском Лейк-Плэсиде. На фоне громких заявлений США о вероятной возможности бойкота московских игр, СССР все же отправил спортсменов на зимние игры, вероятно, надеясь, что Запад оценит жест добрый воли и не будет настаивать на бойкоте летней олимпиады.

12 апреля 1980 года в штаб-квартире НОК США в Колорадо-Спрингс было принято окончательное решение о неучастии американской команды в Олимпиаде-80. Руководители олимпийцев подчинились требованиям политиков.

Как пишет AP, это было решение, которое лишило сотни спортсменов на выпадающий один раз в жизни шанс на олимпийскую славу, и на протяжении более 40 лет сказывалось на человеке, принявшем его. В частности, этот шаг стал рассматриваться как пример низкого уровня успеха при введении политики в спорте.

«Нам не разрешили поехать по не очень понятной причине», — говорил легкоатлет Эдвин Мозес, выигравший 122 гонки подряд в период с 1977 по 1987 год, включая олимпийские соревнования за золотые медали.

Об упущенных возможностях из-за несовершенной поездки в Москву рассказывали и другие американские спортсмены. Так, летом 1980-го года спортсменов наградили золотой медалью Конгресса. При этом, со слов награжденных, медали были позолоченной бронзой, а не чистым золотом.

«Картер протянул мне руку для рукопожатия и спросил, а что бы я мог получить в Москве? Тогда я сказал: "Я бы выиграл два золота и серебро". Он просто бросил на меня взгляд с укором, и больше никому не задавал этот вопрос», — вспомнил пловец Джесси Вассалло.

В своей биографии о 39-м президенте 2021 года Кай Берд писал, что в конечном итоге бойкот Картера ничего не сделал, чтобы смутить СССР.

Картера не стало 29 декабря в возрасте 100 лет. Известно, что в последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи. 9 января в стране объявили днем траура.

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