Стало известно о возможной причастности четырех человек к теракту в Новом Орлеане

AP: к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны четыре человека

К теракту в Новом Орлеане могут быть причастны четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Американские следователи изучили видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина размещают самодельное взрывное устройство, связанное с терактом в Новом Орлеане. При этом об их задержании информации нет.

Журналисты напомнили: ранее следователи предположили, что преступник, осуществивший наезд на пешеходов, не действовал в одиночку.

Также стало известно имя подозреваемого — это 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар.