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21:46, 2 января 2025Мир

В европейском городе запретили курить на улицах

CNN: в Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ross Sneddon / Unsplash

В Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах, в том числе на улицах. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, запрет на курение был введен с 1 января 2025 года. Нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов. «Единственное исключение — когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 метров от других людей», — отмечается в статье.

Целью такой меры является улучшение качества воздуха и защита здоровья граждан.

Ранее россиянам предложили запретить курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов. Он считает, что запрета на курение в общественных местах недостаточно, поскольку люди часто курят, передвигаясь по улицам, — прохожие в это время вынуждены вдыхать пар от их электронных сигарет или дым. Идею политика поддержала почти четверть россиян.

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