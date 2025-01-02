В европейском городе запретили курить на улицах

CNN: в Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах

В Милане начнут штрафовать за курение в общественных местах, в том числе на улицах. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, запрет на курение был введен с 1 января 2025 года. Нарушителям грозит штраф в размере от 41 до 249 долларов. «Единственное исключение — когда люди находятся в изолированных местах на расстоянии не менее 10 метров от других людей», — отмечается в статье.

Целью такой меры является улучшение качества воздуха и защита здоровья граждан.

Ранее россиянам предложили запретить курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов. Он считает, что запрета на курение в общественных местах недостаточно, поскольку люди часто курят, передвигаясь по улицам, — прохожие в это время вынуждены вдыхать пар от их электронных сигарет или дым. Идею политика поддержала почти четверть россиян.