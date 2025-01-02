Белик: слова Подоляка о невозможности диалога с РФ — это крик о помощи к Западу

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что риторика советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности переговоров с Россией «точно не рассчитана на украинских граждан». Его слова приводит РИА Новости.

«Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с Российской Федерацией - это крик о помощи к Западу», — цитирует агентство парламентария. Российский политик также уточнил, что дело в Киеве ведется к уничтожению украинской государственности, поскольку как команда нынешнего главы государства эти чиновники «никому не интересны в будущем», а вот статус правительства в изгнании «гарантирует лояльное отношение европейского и американского сообщества».

Ранее в четверг Подоляк отверг возможность начала диалога, так как, согласно его оценке, Россия «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену». К тому же, считает он, Украина должна получить гарантии безопасности со стороны США.

Также 2 января стало известно, что Курт Волкер, занимавший в годы предыдущего президентства Дональда Трампа должность специального представителя Госдепа США по Украине, допустил, что Киев при заключении мирного соглашения могут обязать не пытаться воевать за утраченные территории. Он полагает, что речь «наверняка» будет идти об «обязательствах или понимании того, что Украине это не будет возвращено военным путем» без признания перехода территорий к России.