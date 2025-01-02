Экс-представитель Трампа по Украине допустил, что Киев обяжут не воевать за Крым

Бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, занимавший должность в годы предыдущего срока избранного американским президентом Дональда Трампа, допустил, что Киев при заключении мирного соглашения могут обязать не пытаться воевать за утраченные территории. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РБК.

По словам поделившегося своим видением деталей возможных договоренностей экс-дипломата, речь «наверняка» будет идти об «обязательствах или понимании того, что Украине это не будет возвращено военным путем» без признания перехода территорий к России.

Москва настаивает на выводе украинских формирований из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в 2022 году в состав России. О таком условии прекращения огня в зоне СВО говорил в июне 2024 года президент страны Владимир Путин.

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"», — уточнил в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам полковника французской авиации, кавалера ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шаманя, Россия в рамках спецоперации имеет все шансы установить контроль над территорией Новороссии, продвинувшись вплоть до Приднестровья. Он указал, что в контексте ведущихся на Западе разговоров о прекращении огня для РФ важен именно мир, поскольку остановку боевых действий без его заключения могут использовать «для перевооружения Украины и всей Европы».