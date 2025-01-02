Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 2 января 2025Мир

Бывший представитель Трампа по Украине назвал возможные детали мирного соглашения

Экс-представитель Трампа по Украине допустил, что Киев обяжут не воевать за Крым
Дмитрий Воронин

Фото: Piotr Sobik / Anadolu / Getty Images

Бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, занимавший должность в годы предыдущего срока избранного американским президентом Дональда Трампа, допустил, что Киев при заключении мирного соглашения могут обязать не пытаться воевать за утраченные территории. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РБК.

По словам поделившегося своим видением деталей возможных договоренностей экс-дипломата, речь «наверняка» будет идти об «обязательствах или понимании того, что Украине это не будет возвращено военным путем» без признания перехода территорий к России.

Москва настаивает на выводе украинских формирований из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в 2022 году в состав России. О таком условии прекращения огня в зоне СВО говорил в июне 2024 года президент страны Владимир Путин.

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"», — уточнил в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам полковника французской авиации, кавалера ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шаманя, Россия в рамках спецоперации имеет все шансы установить контроль над территорией Новороссии, продвинувшись вплоть до Приднестровья. Он указал, что в контексте ведущихся на Западе разговоров о прекращении огня для РФ важен именно мир, поскольку остановку боевых действий без его заключения могут использовать «для перевооружения Украины и всей Европы».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии ответят на решение Зеленского остановить транзит газа

      В партии Шольца заявили о необходимости разговоров между ним и Путиным

      Стало известно о симпатии подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе к Украине

      В России назвали выигрыш победителя лотереи «Новогодний миллиард»

      Финский оператор потребовал наложить арест на танкер Eagle S

      МИД Турции заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине

      Украинский дипломат назвал дату проигрыша Киева в конфликте

      В российском регионе ураган оставил без света более четырех тысяч человек

      Бывший представитель Трампа по Украине назвал возможные детали мирного соглашения

      Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Таиланде россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше