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15:37, 2 января 2025Россия

Французский полковник заявил о способности России продвинуться «вплоть до Приднестровья»

Французский полковник Шамань: РФ по итогам СВО нужен мир, а не прекращение огня
Дмитрий Воронин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) имеет все шансы установить контроль над территорией Новороссии, продвинувшись вплоть до Приднестровья, считает полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шамань. Заявления эксперта приводит ТАСС.

«Для меня очевидно, что специальная военная операция не прекратится до тех пор, пока не будут достигнуты цели, заявленные Россией», — сказал военный изданию Stratpol.

По словам Шаманя, в контексте ведущихся на Западе разговоров о прекращении огня для России важен именно мир, поскольку остановку боевых действий без его заключения могут использовать «для перевооружения Украины и всей Европы». Способность достичь указанных территориальных приобретений полковник связал с тем, что «Россия будет идти до конца в достижении своей главной цели — демилитаризации Украины».

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал главной задачей российских военных в 2025 году «взять как можно больше территорий, в лучшем случае — Одессу и Николаев, выйти к Приднестровью». «Если переговоры то, только на наших условиях», — также уточнил он.

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