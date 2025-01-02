Названа главная задача военных в зоне СВО в 2025 году

Глазунов: взятие новых территорий — главная задача ВС РФ в зоне СВО в 2025 году

Взятие новые территорий в зоне специальной военной операции (СВО) под контроль станет главной задачей Вооруженных сил (ВС) РФ в 2025 году, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Своим взглядом специалист поделился с «Лентой.ру»

«Для нас главная задача остается той же — взять как можно больше территорий, в лучшем случае — Одессу и Николаев, выйти к Приднестровью. Кроме того, задача добиться капитуляции Украины, не мирных переговоров», — отметил Глазунов.

Если мы заключим мирное соглашение, то это будет отсрочка новой войны. Если переговоры то, только на наших условиях Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее в России назвали приоритетные цели армии на 2025 год. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов рассказал, что выполнение задач специальной военной операции (СВО) будет приоритетной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

«Что касается 2025 года, то задачи будут определены верховным главнокомандующим. Все граждане Российской Федерации ждут победы в ходе СВО. Я думаю, основной вопрос будет уделен СВО, вне всякого сомнения, поддержке наших военнослужащих, членов их семей. Это, наверное, приоритетные задачи на 2025 год», — объяснял парламентарий.

До этого глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что все задачи, которые руководство страны ставило перед военными на 2024 год, были выполнены.

Он выразил надежду, что все последующие задачи будут выполнены. По его словам, за последние годы российские военные накопили большой практический опыт ведения боевых действий.