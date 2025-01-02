В небе над российским городом сбили беспилотник

Губернатор Гусев заявил об уничтожении средствами ПВО и РЭБ дрона над Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Воронежем.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и уничтожен один БПЛА », — сказано в сообщении.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате падения на землю осколков дрона нет. Гусев также добавил, что не видел причин вводить режим опасности атаки БПЛА в регионе.

Ранее в Минобороны рассказали, что средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Уточняется, что два дрона уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. Еще пять беспилотников сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской, один — над территорией Орловской области.