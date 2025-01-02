В США оценили влияние санкций на рубль

NYT: прогнозы о превращении рубля в руины из-за санкций не оправдались

Прогнозы о том, что экономические санкции могут подорвать рубль и превратить его в «руины», не оправдались. Такую оценку влиянию санкций дало издание The New York Times (NYT).

«Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в “руины”, не оправдались», — указано в материале.

Утверждается, что санкции оказали на Россию «меньшее воздействие, чем многие надеялись». По мнению авторов, Москва смогла справиться с наложенными США и союзниками ограничениями благодаря Китаю и Индии, которые продолжают покупать российскую нефть, а также благодаря расширению торговли РФ с другими странами, «лазейкам и обходам законов».

Ранее стало известно, что курс российской валюты к американскому доллару снизился в 2024 году почти на 11 процентов. В конце ноября и декабре российская валюта резко ослабла на фоне санкций против десятков российских банков.