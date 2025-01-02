Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 2 января 2025Мир

В США оценили влияние санкций на рубль

NYT: прогнозы о превращении рубля в руины из-за санкций не оправдались
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Прогнозы о том, что экономические санкции могут подорвать рубль и превратить его в «руины», не оправдались. Такую оценку влиянию санкций дало издание The New York Times (NYT).

«Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в “руины”, не оправдались», — указано в материале.

Утверждается, что санкции оказали на Россию «меньшее воздействие, чем многие надеялись». По мнению авторов, Москва смогла справиться с наложенными США и союзниками ограничениями благодаря Китаю и Индии, которые продолжают покупать российскую нефть, а также благодаря расширению торговли РФ с другими странами, «лазейкам и обходам законов».

Ранее стало известно, что курс российской валюты к американскому доллару снизился в 2024 году почти на 11 процентов. В конце ноября и декабре российская валюта резко ослабла на фоне санкций против десятков российских банков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рукопашная схватка на ножах российского и украинского бойцов попала на видео

      В ФБР высказались о связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом авто в Лас-Вегасе

      Стало известно о работе подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе с ВСУ

      Житель курского приграничья рассказал о поджигающих дома бойцах ВСУ

      Над Орловской областью сбили четыре беспилотника

      Вучич заявил об отсутствии хороших новостей после переговоров с США по санкциям

      В США оценили влияние санкций на рубль

      Военкор сообщил о ликвидации начальника штаба «Запад» ВСУ

      Еще одну украинскую ракету сбили над российским регионом

      На Украине раскрыли последствия роста тарифов на прокачку газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше