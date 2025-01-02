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23:32, 2 января 2025Мир

Подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа нашли раненым

Подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа нашли с огнестрельным ранением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tan Jingjing / XinHua / Global Look Press

Подозреваемого в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе задержали с огнестрельным ранением. Об этом на пресс-конференции рассказал шериф полиции города Кевин Макмахилл.

«Подозреваемый получил огнестрельное ранение в голову до детонации в автомобиле. Один из пистолетов был найден у его ног внутри машины», — сообщил шериф.

По его словам, мотивы преступника пока остаются неизвестны.

Ранее полиция перекрыла подходы к небоскребу Trump Tower в центре Нью-Йорка на фоне событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Правоохранители не подпускают пешеходов к входу в Trump Tower, автомобилям запрещено останавливаться у здания.

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