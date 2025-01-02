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22:08, 2 января 2025Мир

Полиция перекрыла подходы к небоскребу Трампа в Нью-Йорке

Полиция перекрыла подходы к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Полиция перекрыла подходы к небоскребу Trump Tower в центре Нью-Йорка на фоне событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

Здание принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу. Уточняется, что по периметру высотки установлены бетонные блоки и металлические заграждения. Правоохранители не подпускает пешеходов к входу в Trump Tower. Кроме того, автомобилям запрещено останавливаться у здания.

Также в районе небоскреба дежурят несколько патрулей полиции. В настоящий момент обстановка спокойная, отмечает агентство.

В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали. 1 января у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электрического пикапа Cybertruck компании Tesla. Пострадали семь человек, находившегося внутри машины человека спасти не удалось.

После серии происшествий американские политики предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на США.

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