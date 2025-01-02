Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский демонстрирует оторванность от реальности

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive подверг критике новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, который выразил уверенность в победе Киева и потребовал от избранного лидера США Дональда Трампа принудить Россию к переговорам. По его словам, Зеленский совершенно ситуацию, в которой находится его страна.

Джонсон считает, что «радостная» речь Зеленского на фоне нехватки у Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдат на передовой и произвола военкомов, которые похищают людей прямо с улиц, демонстрирует, что он совершенно оторван от реальности.

«Они могут просто схватить несколько человек, запихнуть их в машину или микроавтобус», — уточнил эксперт.

Ранее издание Strategic Culture назвало Украину «выгребной ямой коррупции и преступности», которой она стала с подачи Запада. В статье отмечается, что республика стала местом, где возможно отмывание миллиардов долларов через торговлю оружием НАТО, в стране происходят различные сценарии мошенничества, от удерживания Европы в заложниках через газовый шантаж до «сбития пассажирских самолетов ради двойных схем».