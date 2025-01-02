Strategic Culture: Украина стала выгребной ямой коррупции и преступности

Украина с подачи Запада стала «выгребной ямой коррупции и преступности», таковой страну назвало издание Strategic Culture.

«Украина — это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества, от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем», — говорится в статье.

Авторы материала считают, что европейские лидеры при посредничестве Киева проворачивают аферы, которые обеспечивают им значительную выгоду. При этом они представляют Украину «защищающей Европу от российской агрессии» и оставляют без внимания нужны своих людей.

Ранее колумнист и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в своей статье для газеты The Hill заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники страны должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи.

