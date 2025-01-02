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01:35, 2 января 2025Мир

Венгрия лишилась более миллиарда евро от Евросоюза

AFP: Венгрия потеряла право на получение дотации от ЕС в размере 1,04 млрд евро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Венгрия потеряла право на получение дотации от Европейского союза в размере 1,04 миллиарда евро. Об этом сообщает Agence France Press (AFP) со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Республика лишилась средств после того, как ЕК пришла к выводу, что Будапешт пренебрегает демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрии требовалось до конца 2024 года провести правовые реформы.

Речь шла о борьбе с коррупцией, а также о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ. Дотация полагалась стране в рамках программ поддержки структурно слабых регионов.

В декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт воспользуется правом вето и заблокирует проект долгосрочного бюджета Евросоюза в случае, если Венгрии не восстановят доступ к европейским фондам с выделенными для нее денежными средствами.

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