Журналист Боуз опубликовал фото из Москвы и развеял миф о проблемах в России

Ирландский журналист Чей Боуз показал в соцсети X фото из Москвы и развеял миф о проблемах в России.

«Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Из "стратегического поражения" России нигде не видно», — высказался он.

На опубликованных кадрах западный журналист идет по заснеженной российской столице, отмечая, что зима там очень красивая.

Ранее Боуз заявил, что украинский президент Владимир Зеленский начал 2025 год со лжи. Он обратил внимание на то, что в новогоднем обращении политик выдал кадры пуска южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo-2A за украинские ракеты «Сапсан». Журналист назвал Зеленского клоуном.

Боуз также предрекал, что после завершения конфликта на Украине власть Зеленского рухнет. «Он обречен, его коррупция, обман и незаконное президентство рухнут», — высказался журналист.