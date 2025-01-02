Зеленский признал рост случаев дезертирства в ВСУ

Зеленский заявил, что в ВСУ участились случаи дезертирства

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в подразделениях Вооруженных сил страны (ВСУ) участились случаи дезертирства. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает издание «Страна».

«Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось. Люди устают», — заявил он.

Глава государства также отметил, что сейчас у командования мало резервов для ротации военнослужащих на передовой. Он объяснил, что людей для замены не хватает, «потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о фактически разбежавшейся украинской армии. По его словам, каждый месяц из ВСУ дезертируют 20 и более тысяч бойцов. Парламентарий также указал, что в ВСУ вместо дезертиров на позиции бросают необученных «бусифицированных».