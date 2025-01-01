Депутат Рады Дубинский: украинская армия уже разбежалась

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о фактически разбежавшейся украинской армии, о чем написал в своем Telegram-канале.

Приводя в пример «разбегавшиеся по селам», по его мнению, армии военачальников начала прошлого века, Деникина, Колчака, Юденича и других, он заявил, что «при дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась».

Дубинский также посчитал, что в ВСУ вместо дезертиров на позиции бросают необученных «бусифицированных».

Ранее Дубинский заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от транзита российского газа через Украину является вредительством и диверсией. Все это делается в интересах американских поставщиков сжиженного газа в ЕС, порассуждал депутат.

