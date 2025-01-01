В Верховной Раде отреагировали на отказ Зеленского от транзита газа

Депутат Рады Дубинский назвал вредительством отказ Зеленского от транзита газа

Отказ Владимира Зеленского от транзита российского газа через Украину является вредительством и диверсией. Так на это отреагировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, его цитирует ТАСС.

«Все, что делают Зеленский и его шайка "эффективных менеджеров", в советском Уголовном кодексе описывалось статьей о вредительстве. Ее впору вводить снова», — высказался он. По словам Дубинского, отказ от транзита российского газа привел к росту тарифа «на транспортировку (содержание газовых сетей) на 400 процентов». Грядет дальнейшее повышение, убежден депутат.

Он также считает происходящее диверсией в интересах американских поставщиков сжиженного газа в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо между тем предупредил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь значительные последствия для Европы. В Еврокомиссии же заявляют, что в Европе были готовы к такому развитию событий.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский может смело уходить в отставку вслед за президентом США Джо Байденом, который выделил ему последний пакет военной и финансовой помощи. «Последние кровавые миллиарды брошены в топку», — констатировал политик.