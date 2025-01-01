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14:16, 1 января 2025Бывший СССР

В Верховной Раде отреагировали на отказ Зеленского от транзита газа

Депутат Рады Дубинский назвал вредительством отказ Зеленского от транзита газа
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Отказ Владимира Зеленского от транзита российского газа через Украину является вредительством и диверсией. Так на это отреагировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, его цитирует ТАСС.

«Все, что делают Зеленский и его шайка "эффективных менеджеров", в советском Уголовном кодексе описывалось статьей о вредительстве. Ее впору вводить снова», — высказался он. По словам Дубинского, отказ от транзита российского газа привел к росту тарифа «на транспортировку (содержание газовых сетей) на 400 процентов». Грядет дальнейшее повышение, убежден депутат.

Он также считает происходящее диверсией в интересах американских поставщиков сжиженного газа в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо между тем предупредил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь значительные последствия для Европы. В Еврокомиссии же заявляют, что в Европе были готовы к такому развитию событий.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский может смело уходить в отставку вслед за президентом США Джо Байденом, который выделил ему последний пакет военной и финансовой помощи. «Последние кровавые миллиарды брошены в топку», — констатировал политик.

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