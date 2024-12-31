Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:15, 31 декабря 2024Бывший СССР

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Байденом

Дубинский: Зеленский может уходить в отставку после помощи Байдена
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может смело уходить в отставку вслед за президентом США Джо Байденом, который выделил ему последний пакет военной и финансовой помощи. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить. Пересидел уже все возможные деньги», — написал он.

Дубинский также отметил, что «старик Байден» принял решение о выделении помощи Киеву для того, чтобы напоследок удовлетворить всех американских и украинских лоббистов, «выбивавших деньги на эту войну».

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Кроме того, он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из плена

      В Раде призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Байденом

      Маск после выборов в США стал жить в арендованном у Трампа коттедже

      Над Черным морем сбили два беспилотника

      Минфин США пожаловался на китайских хакеров

      В Иране арестовали итальянскую журналистку после задержания иранца в Милане

      В Сербии вынесли приговор родителям убившего 10 человек подростка

      Гордон оправдался за несбывшееся предсказание об окончании конфликта на Украине

      В США рассказали о фатальном сочетании факторов крушения самолета в Южной Корее

      Военкоры обнародовали радиоперехват «панических переговоров» бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше