В Раде призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Байденом

Дубинский: Зеленский может уходить в отставку после помощи Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский может смело уходить в отставку вслед за президентом США Джо Байденом, который выделил ему последний пакет военной и финансовой помощи. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить. Пересидел уже все возможные деньги», — написал он.

Дубинский также отметил, что «старик Байден» принял решение о выделении помощи Киеву для того, чтобы напоследок удовлетворить всех американских и украинских лоббистов, «выбивавших деньги на эту войну».

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Кроме того, он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.