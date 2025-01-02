ТАСС: солдаты ВСУ поджигали дома и расстреливали мирных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область, поджигали дома и расстреливали мирных жителей. Об этом рассказал следователю военного следственного управления СК РФ житель приграничного села Курской области, сообщает ТАСС.

По его словам, украинские солдаты закидывали гранаты в подвалы жилых домов и сараи, поджигали здания. При этом мужчина допустил, что это могли быть наемники, поскольку он не узнал язык, на котором они говорили.

Также он отметил, что военнослужащий ВСУ открыл автоматную очередь по мужчине. Сам собеседник следователя в этот момент спрятался под кровать. «Он пытался сказать, может, "я гражданский" или, не знаю, "не военный", но он ничего не успел сказать», — сказал он.

Ранее житель Селидово рассказал о расстреле семьи его соседа бойцами ВСУ. После этого, по его словам, украинские военные подожгли дом и ушли.