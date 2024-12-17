Житель Селидово: ВСУ расстреляли всю семью соседа и подожгли дом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли семью и подожгли дом в Селидово. Об этом рассказал их сосед, цитирует РИА Новости.

«Он пошел в туалет, а там остались его сын, теща, невестка и двое детей. И тут он слышит выстрел», — сказал мужчина. По его словам, ВСУ убили всю семью, подожгли дом и ушли.

Кроме того, жители Селидово заявили, что ВСУ заставляли их говорить на украинском языке. Кроме того, они опустошали магазины, а также расстреливали людей на улице.

Ранее жительница села Плехово Курской области Нина Крюкова рассказала, что бойцы ВСУ поджигают дома. Местные старались не ночевать дома, добавила она. Кроме того, женщина уточнила, что в Плехово целыми остались около десяти-пятнадцати домов.