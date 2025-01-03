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00:10, 3 января 2025Россия

3 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Валерия Княгинина

Фото: Abbat / Unsplash

3 января в России отмечают День катания на санках, а в мире — День рождения соломинки для коктейлей. Православные сегодня вспоминают святителя Петра Московского. Свой день рождения отмечает Грета Тунберг. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День катания на санках

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Издревле на Руси зимние праздники отмечали в течение нескольких недель. Каждый день посвящали определенному развлечению или ритуалу. Например, 3 января взрослые и дети весело катались с больших сугробов и пригорков на санках, распевая песни и частушки.

Праздники в мире

День рождения соломинки для коктейлей

3 января 1888 года владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун запатентовал бумажную соломинку для питья, и уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом. Кстати, первое время соломинки делали вручную, и только в 1906 году был изобретен специальный автомат.

Фото: Julia Андрэй / Unsplash

Международный день здоровья души и тела

Этот неофициальный праздник придуман, чтобы обратить внимание на необходимость оздоровления как тела, так и психики. Кто был инициатором появления Международного дня здоровья души и тела, неизвестно, однако впервые он появился в англоязычной среде и распространился по всему миру несколько лет назад.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 января

  • Праздник сонного дня;
  • День бенгальских искр и гирляндных огней;
  • День женщин в рок-н-ролле.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святителя Петра Московского, митрополита Киевского и всея Руси

Согласно преданию, святитель Петр впервые прославился подвигами благочестия в основанном им монастыре на берегу реки Рати. В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий возвел его на Русскую митрополию, в эпоху татаро-монгольского нашествия святой призывал враждовавших князей к миролюбию и единству. В 1325 году по просьбе Иоанна Калиты святитель Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Он же предсказал скорое освобождение Руси от захватчиков и возвышение Москвы как столицы.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 3 января

  • Предпразднство Рождества Христова (2-6 января);
  • День памяти мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших;
  • День памяти блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского;
  • День памяти святителя Филарета (Амфитеатрова), в схиме Феодосия, митрополита Киевского.

Приметы на 3 января

В народе 3 января — Петр-полукорм. На Руси день получил такое название, потому что к этому времени половина зимнего корма для скота была уже съедена.

  • Если снег не ляжет до 3 января – год будет неурожайным;
  • Вороны и галки вьются в воздухе – к снегопаду;
  • Метель в этот день предвещает дожди в июле.

Кто родился 3 января

Грета Тунберг (22 года)

Шведская экологическая активистка впервые привлекла внимание общественности своей «Школьной забастовкой за климат». Позже она прославилась прямолинейной манерой общения, резкой критикой в адрес политиков и активным продвижением мнения о смертельной угрозе человечеству из-за изменения климата.

Фото: Jan Kare Ness / NTB / Reuters

Алексей Стаханов (1906 — 1977)

В 1930-е годы, в десятилетие бурной индустриализации, повсюду в СССР гремели сообщения о новых трудовых подвигах простого народа ради построения коммунизма и светлого будущего. Первым из них стал шахтер Алексей Стаханов, установивший рекорд по добыче угля за смену — 102 тонны, превзойдя норму почти в 15 раз. Так, его фамилия превратилась в нарицательную и дала название целому движению трудовиков-рекордсменов.

Кто еще родился 3 января

  • Николай Рубцов (1936 — 1971) — советский поэт;
  • Мел Гибсон (69 лет) — американский и австралийский актер ;
  • Флоренс Пью (29 лет) — британская актриса.

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