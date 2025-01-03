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01:34, 3 января 2025Культура

Актера из фильма «Апокалипсис» арестовали в Греции за дебош

Актера Янгблада арестовали в Греции за угрозы полицейскому
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Socrates Baltagiannis / dpa / Global Look Press

В Греции за дебош арестовали актера Руди Янгблада, сыгравшего главную роль в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», теперь ему грозит депортация. Об этом сообщает греческая газета «Нафтемпорики».

«Утром 27 декабря 2024 года его задержали возле отделения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в служебный мотоцикл. К нему подошел полицейский и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож», — указано в сообщении.

Янгблада приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Отмечается, что теперь актер, находившийся в стране на съемках фильма, подлежит депортации, поскольку выяснилось, что в ноябре истек срок действия его визы.

До этого Янгблад устроил пьяный дебош в казино в Майами, США. Он оскорблял и угрожал игрокам в покер в казино Миккосуки.

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