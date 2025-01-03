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15:41, 3 января 2025Интернет и СМИ

Аналитики рассказали об особенностях изменения Минобороны после прихода Белоусова

«Взгляд»: министр обороны Белоусов меняет российскую военную машину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Назначенный в мае 2024 года на должность министра обороны России Андрей Белоусов меняет российскую военную машину в рекордные сроки. Об этом пишет издание «Взгляд».

«Выдвижение кандидатуры Белоусова на этот пост во многом связано с тем, что всему оборонному блоку в современных реалиях необходимо грамотное экономическое руководство», — заявил в интервью изданию аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, формат боевых действий меняется и необходимо устойчивое имущественное снабжение базы логистического обеспечения.

Издание отмечает, что после прихода Белоусова на пост главы оборонного ведомства также произошли важные кадровые перестановки. Они помогли изменить подход Минобороны по многим аспектам. Например, Минобороны стало активнее взаимодействовать с «народным ВПК».

Ранее Белоусов высказался за создание нового рода войск. Речь идет о войсках беспилотных систем, которые, по словам министра обороны России, нужны армии России из-за их возросшей роли в современных конфликтах.

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