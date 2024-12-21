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20:17, 21 декабря 2024Россия

Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск

Белоусов объяснил необходимость формирования войск беспилотных систем
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Новый род войск, а именно войска беспилотных систем, нужны Вооруженным силам России из-за их возросшей роли в современных конфликтах. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании техсовета Минобороны, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Он указал, что в ходе спецоперации широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. Они используются, в частности, для решения разведывательных, ударных и транспортных задач, пояснил министр обороны.

Ранее в декабре Белоусов выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. В ходе своего выступления он перечислил 10 ключевых направлений, по которым необходимо достичь результата уже в 2025 году. Отдельно министр выделил развитие технологий. По его словам, они кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы.

Белоусов, помимо прочего, указал, что формирование войск беспилотных систем ВС России завершат в третьем квартале 2025 года. Он подчеркнул, что массовое применение дронов стало самым значимым прорывом в тактике российских войск.

До этого президент Владимир Путин говорил, что беспилотники могут выделить в отдельный вид войск. Тогда Путин также отмечал, что глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, несмотря на экономическое образование, хорошо разбирается в беспилотных системах и занимался ими еще на посту первого зампреда правительства.

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