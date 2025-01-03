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14:20, 3 января 2025Бывший СССР

Эффект от возможного повышения возраста мобилизации на территории Украины объяснили

Военный эксперт Дандыкин: повышение возраста мобилизации не поможет Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Повышение возраста мобилизации не поможет Киеву получить преимущество в зоне боевых действий, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об эффекте от возможного изменения порога мобилизации на территории Украины.

Это, по сути дела, тотальная мобилизация, дальше у них остается призыв женщин, которые сейчас идут добровольно. Исключение — те украинцы, которые сейчас за границей живут. Думаю, ни к чему это не приведет, кроме как к еще большему покиданию территории с риском для жизни тех, кого хотят призвать

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Это свидетельство того, что подчистую выгребают людей. Конечно, количество они увеличат, а вот с качеством будет гораздо сложнее. Конечно, работы у наших бойцов прибавится несомненно. Но каких-то ощутимых успехов киевскому режиму это не придаст. Может быть, немножко по времени оттянут. Это путь, по сути дела, к уничтожению. Как они говорили в самом начале "до последнего украинца", так оно и сбывается», — объяснил он.

Как сообщила служба внешней разведки (СВР), на территории Украины в ближайшее время снизят возраст мобилизации до 18 лет. «На днях Вашингтон потребовал от "президента" Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении бюро.

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