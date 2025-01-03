Кот сбил украинский беспилотник в ДНР и попал на видео

Кот сбил летящий в сторону поселка в ДНР беспилотник ВСУ

Кот сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящий в сторону поселка в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующим видео делится «Украина.ру» в Telegram.

На кадрах видно, как дрон летел к жилым домам, но его перехватило животное, сидящее на улице. Кот ударил по беспилотнику лапой, в результате чего тот сбился с курса и упал, врезавшись в столб.

Ранее боевому коту Дизелю из зоны спецоперации отправили бронежилет. Кот входит в группировку «Отважные» и сейчас находится на передовой.

