Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 3 января 2025Россия

Кот сбил украинский беспилотник в ДНР и попал на видео

Кот сбил летящий в сторону поселка в ДНР беспилотник ВСУ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Кот сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летящий в сторону поселка в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующим видео делится «Украина.ру» в Telegram.

На кадрах видно, как дрон летел к жилым домам, но его перехватило животное, сидящее на улице. Кот ударил по беспилотнику лапой, в результате чего тот сбился с курса и упал, врезавшись в столб.

Ранее боевому коту Дизелю из зоны спецоперации отправили бронежилет. Кот входит в группировку «Отважные» и сейчас находится на передовой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал три приоритетные задачи России в зоне СВО

      Зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров

      В Латвии возбудили дело по факту смерти экс-мужа Седоковой

      Кот сбил украинский беспилотник в ДНР и попал на видео

      Двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды и ограбили его на 33 миллиона рублей

      В Верховной Раде назвали договоренности с Россией единственным способом спасти Украину

      В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»

      Конькобежцы провалились под лед на озере Байкал

      Подоляк заявил о неспособности НАТО победить Россию

      Токаев заявил об угрозе двоевластия в Казахстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше