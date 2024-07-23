Боевому коту Дизелю из зоны СВО отправили бронежилет

Бронежилет для боевого кота Дизеля отправили на фронт из Челябинской области

Активисты движения «Народный фронт» из Челябинской области отправили гуманитарную помощь российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Не обошли вниманием и боевого кота Дизеля — для него создали специальный бронежилет, который приедет на фронт вместе с остальными вещами. Об этом сказано в сообщении общественников во «ВКонтакте».

Боевой кот, как отмечается, входит в группировку «Отважные» и сейчас находится на передовой. Недавно он прибился к бойцам и «покорил их сердца».

Такому животному даже приписали модификацию — «лазательно-кусательную». Кот обладает «превосходными воровскими навыками», которые в основном срабатывают на колбасно-мясные изделия, а еще он «оснащен высокотехнологичными царапалами, позволяющими преодолевать любые препятствия и обезвреживать противника». У Дизеля также есть «встроенная урчалка», указали общественники.

В «маленький подарок» боевому коту достанется бронежилет и маскхалат — эту экипировку подготовили специально для него.

В июле дети волонтеров из села Благодатное в Татарстане отправили бойцам спецоперации автомобиль. Накопленные средства изначально они хотели потратить на строительство детской площадки, но потом решили вложить деньги в УАЗ. В итоге они приобрели авто по хорошей цене и передали солдатам на фронт.

Ранее жительница Ставропольского края, которая более 50 лет занимается нетрадиционной медициной, также захотела отправить бойцам СВО свыше тысячи пиявок. Уточнялось, что это пиявки, которые обладают противоотечным и обезболивающим эффектом.