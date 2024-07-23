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13:30, 23 июля 2024Моя страна

Боевому коту Дизелю из зоны СВО отправили бронежилет

Бронежилет для боевого кота Дизеля отправили на фронт из Челябинской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Народный фронт Челябинская область»

Активисты движения «Народный фронт» из Челябинской области отправили гуманитарную помощь российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Не обошли вниманием и боевого кота Дизеля — для него создали специальный бронежилет, который приедет на фронт вместе с остальными вещами. Об этом сказано в сообщении общественников во «ВКонтакте».

Боевой кот, как отмечается, входит в группировку «Отважные» и сейчас находится на передовой. Недавно он прибился к бойцам и «покорил их сердца».

Такому животному даже приписали модификацию — «лазательно-кусательную». Кот обладает «превосходными воровскими навыками», которые в основном срабатывают на колбасно-мясные изделия, а еще он «оснащен высокотехнологичными царапалами, позволяющими преодолевать любые препятствия и обезвреживать противника». У Дизеля также есть «встроенная урчалка», указали общественники.

В «маленький подарок» боевому коту достанется бронежилет и маскхалат — эту экипировку подготовили специально для него.

В июле дети волонтеров из села Благодатное в Татарстане отправили бойцам спецоперации автомобиль. Накопленные средства изначально они хотели потратить на строительство детской площадки, но потом решили вложить деньги в УАЗ. В итоге они приобрели авто по хорошей цене и передали солдатам на фронт.

Ранее жительница Ставропольского края, которая более 50 лет занимается нетрадиционной медициной, также захотела отправить бойцам СВО свыше тысячи пиявок. Уточнялось, что это пиявки, которые обладают противоотечным и обезболивающим эффектом.

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      Варвара Кошечкина
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