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12:44, 3 января 2025Экономика

Кроссовер Haval F7x сняли с продажи в России

В России завершились продажи китайского кроссовера Haval F7x
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Китайский купе-кроссовер Haval F7x сняли с продажи в России. Об этом стало известно «Российской газете».

Издание изучило официальный сайт Haval в России и выяснило, что марка завершила продажу одной модели. При этом купить Haval F7x еще можно у дилеров. У них осталось небольшое количество автомобилей, стоимость которых начинается от 2,4 миллиона рублей.

В 2023 году на заводе китайской Haval под Тулой начали собирать второе поколение F7. Купе-версия кроссовера преемника не получила.

Ранее «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю» спрогнозировали, что в 2025 году продажи новых легковых машин в России вырастут на шесть процентов. Продажи китайских брендов сохранятся на уровне 2024 года. Бестселлером в этом сегменте станет Haval с результатом 190-210 тысяч кроссоверов.

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