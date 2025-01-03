Крупнейшую ГАЭС в мире ввели в эксплуатацию

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС «Фэннин»

В конце прошлого, 2024, года в Китайской Народной Республике (КНР) запустили гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) «Фэннин», которая считается крупнейшей в мире. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что объект расположен на севере Китая — в городе Чэндэ, провинция Хэбэй. Он имеет общую установленную мощность 3,6 миллиона киловатт-часов (кВт) и рассчитан на выработку 6,61 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. За три года после начала работы первой части энергоблоков завод смог выработать более 8 миллиардов кВт.ч электроэнергии.

Как пишет агентство, завод «Фэннин» по прогнозам сэкономит 480 тысяч тонн условного топлива и сократит выбросы углекислого газа на 1,2 миллиона тонн в год, что станет значительным вкладом в достижение целей страны в области энергоэффективности и экологической устойчивости.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно сократит продажу электроэнергии в Китай. Основной причиной такого результата станет снижение продажи электроэнергии в Китай на 70 процентов, до 0,9 миллиарда киловатт-часов, что станет историческим минимумом для отношений двух стран.