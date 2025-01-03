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14:50, 3 января 2025Наука и техника

На Западе раскрыли разработку Украиной новой ракеты для ударов по России

The Telegraph: Украина начала разработки собственной ракеты для ударов по России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Украина начала разрабатывать новую версию дальнобойной крылатой ракеты «Трембита», чтобы совершать атаки по российской территории. Об этом сообщат The Telegraph со ссылкой на источники.

«Ожидая дня, когда у Киева закончится американская военная помощь, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, Украина готовится производить "Трембиты" и другое оружие для ударов вглубь России (...) "Трембита" сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией – трубчатым фюзеляжем и квадратным крылом, а также простым наведением GPS», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, главное преимущество «Трембиты» — это низкая стоимость ракеты. В частности, цена одной ATACMS составляет более 1 миллиона долларов, в то время, как за эту стоимость можно произвести «50–60 или даже больше единиц нового оружия украинского производства». Однако дешевизна «Трембиты» влияет на точность нанесения ударов, поэтому ее будет «трудно использовать в качестве альтернативы американских ATACMS или британских Storm Shadow».

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