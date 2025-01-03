Обломки упавшего на территории предприятия Воронежской области дрона загорелись

На территории предприятия в Воронежской области загорелись обломки упавшего БПЛА

Обломки подавленного в Воронежской области беспилотника загорелись на территории предприятия. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника», — написал глава Воронежской области. По его словам, горящие обломки уже потушили.

Днем 3 января в пригородном районе дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами РЭБ были обнаружены и подавлены несколько дронов. В результате из-за падения обломков повреждения получили два предприятия. Пострадавших среди населения нет.

На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы. «Ситуацию держу на личном контроле», — отметил Гусев.