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01:31, 3 января 2025Путешествия

Назван аэропорт с самым дорогим питанием в Европе

Corriere della Sera: питание в аэропорту Стамбула стало самым дорогим в Европе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Питание в аэропорту Стамбула оказалось самым дорогим в Европе. К такому выводу пришла итальянская газета Corriere della Sera, проанализировавшая цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней.

Согласно составленному изданием рейтингу, цены на питание в турецком аэропорту выше, чем в 16 других воздушных гаванях Европы. При этом в самом аэропорту с данной оценкой не согласились. Компания-оператор ресторанов и кафе заявила, что «ситуация в стамбульском аэропорту гораздо лучше, чем у конкурентов».

«В дополнение к базовым потребностям, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагаются альтернативные варианты всех групп продуктов с ценами, подходящими для любого бюджета», — привел телеканал Habertürk сообщение компании.

Ранее российская путешественница побывала Турции и раскрыла цены на продукты. «Оказывается, у нас еще не все так плохо», — такими словами описала автор свои впечатления от похода в супермаркет в Стамбуле. Она добавила, что со времени ее последней поездки в Турцию два года назад стоимость продуктов в стране значительно выросла не только в лирах, но и в рублях.

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