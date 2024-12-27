Россиянка описала цены на продукты в Турции словами «у нас не все так плохо»

Российская путешественница побывала Турции и раскрыла цены на продукты. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Оказывается, у нас еще не все так плохо», — такими словами описала автор свои впечатления от похода в супермаркет в Стамбуле. Она добавила, что со времени ее последней поездки в Турцию два года назад стоимость продуктов в стране значительно выросла не только в лирах, но и в рублях.

Тревел-блогерша также привела цены на некоторые товары: молоко — 69-100 рублей за литр, растительное масло — 192 рубля за бутылку, яйца — 139 рублей за десяток, хлеб для тостов — 82 рубля, растворимый кофе — 400 рублей за 100 граммов, сахар — 104 рубля за кило.

«Если вы собираетесь надолго в Турцию и предполагаете остановиться в апартаментах, сто раз подумайте, стоит ли оно того — может, "все включено" обойдется дешевле», — заключила россиянка.

Ранее эта же путешественница предостерегла туристов от некоторых запрещенных действий в Израиле. По ее словам, в стране не стоит шутить с сотрудниками службы безопасности аэропортов.